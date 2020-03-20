İş adamı Aldudak: "Korona virüs nedeni ile Bakanlıkların yaptığı uyarılara uyalım" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İş adamı Aldudak: 'Korona virüs nedeni ile Bakanlıkların yaptığı uyarılara uyalım' - Son Dakika

İş adamı Aldudak: "Korona virüs nedeni ile Bakanlıkların yaptığı uyarılara uyalım"

6 saat önce

Diyarbakırlı iş adamı Battal Aldudak, vatandaşlara çağrıda bulunarak korona virüs salgını nedeni ile Bakanlıkların yaptığı uyarılara uymalarını istedi.

İş adamı Aldudak:

Diyarbakırlı iş adamı Battal Aldudak, vatandaşlara çağrıda bulunarak korona virüs salgını nedeni ile Bakanlıkların yaptığı uyarılara uymalarını istedi.


Diyarbakırlı iş adamı Battal Aldudak, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de görülen korona virüs salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, devletin bütün birimleriyle, korona virüs ile topyekun bir mücadele başlattığını ve bu mücadelenin olumlu sonuçlarının alınmaya başlandığını belirten Aldudak, "Azami ölçüde hepimizin dikkat etmesi gereken hususların başında çevre temizliği ve bireysel temizlik gelmekte. Bilindiği üzere, dünya genelinde etkili olan ve bugüne kadar binlerce insanın hayatını kaybettiği korona virüs ile mücadele, çok yönlü bir şekilde devam etmekte. Bunun yanı sıra, her çıkış ve dönüşlerde, ellerimizi ve yüzümüzü sabunlu suyla yıkamalıyız. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2 Mart tarihi itibariyle korona virüs ile ilgili ilan ettiği salgını uyarısı sonrası, dünya genelinde de tedbirler üst düzeye çıkarılmış durumda. Korona virüs gibi, dünya genelinde eş zamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara bu isim veriliyor ve ülkeler, hastalık ile ilgili tedbirler alınması konusunda uyarılıyor. Elbette ki tedbiri elden bırakmayalım, fakat paniğe de kapılmayalım. Sağduyulu davranmalı, özellikle kamuoyunu yanıltarak, toplumda infiale sebep olacak, kulaktan dolma bilgilere itibar etmemeliyiz. Özellikle sosyal medyada bu tip paylaşımlar yapanlara itibar etmeyelim. Resmi kurum ve kuruluşların yanı sıra, Sağlık konusunda uzmanların görüşlerini takip edip, ona göre hareket edelim. Zaruri olmadıkça evden dışarıya çıkmaktan kaçınalım. Bakanlıkların yaptığı uyarılara uyalım. Allah'ın izniyle, bu zorlu süreci de atlatacak ve yeniden huzura kavuşacağız" dedi. - DİYARBAKIR

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:21 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü
Ünlü isimlerin koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç için bakanlıktan onay alınmadığı ortaya çıktı Son dakika: Belediyelerce, faaliyetleri durdurulan iş yerlerine kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek Koronavirüs nedeniyle satışları artan bal üreticileri zam yapmama kararı aldı
Son dakika: Rusya'dan tüm dünyayı sevindiren açıklama: Koronavirüs aşısının testine başlandı Son dakika: Rusya'dan tüm dünyayı sevindiren açıklama: Koronavirüs aşısının testine başlandı         
12:22
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi         
10:12
Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı         
10:04
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı         
10:01
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak         
09:57
Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak         
09:10
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli         
00:49
İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı         
23:26
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri         
23:10
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi         
21:50
Manisa'daki lisede yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiliyor Manisa'daki lisede yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiliyor         
21:49
Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı         
21:30
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı         
21:27
Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu         
21:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 17:13:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İş adamı Aldudak: "Korona virüs nedeni ile Bakanlıkların yaptığı uyarılara uyalım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]