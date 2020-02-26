İŞ ADAMI ALİ ARMAĞAN'IN OĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1) - Son Dakika

SARIYER Bahçeköy'de kendilerine ait lüks bir villada intihar eden ünlü iş insanı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu Ali Murat Armağan, son yolculuğuna uğurlanıyor. Fatih Camii'de düzenlenen cenaze törenine Armağan'ın ailesi, yakınları, arkadaşları ve iş dünyasından birçok isim katıldı. Armağan'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığı'na defnedilecek.

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------------Cenaze töreninden genel ve detay görüntüler