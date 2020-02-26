İş adamı Ali Armağan'ın oğlu son yolculuğuna uğurlanıyor (1) - Son Dakika

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İş adamı Ali Armağan'ın oğlu son yolculuğuna uğurlanıyor (1)
6 saat önce
SARIYER Bahçeköy'de kendilerine ait lüks bir villada intihar eden ünlü iş insanı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu Ali Murat Armağan, son yolculuğuna uğurlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:11 Kaynak: DHA
SARIYER Bahçeköy'de kendilerine ait lüks bir villada intihar eden ünlü iş insanı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu Ali Murat Armağan, son yolculuğuna uğurlanıyor. Fatih Camii'de düzenlenen cenaze törenine Armağan'ın ailesi, yakınları, arkadaşları ve iş dünyasından bir çok isim katıldı. Armağan'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığı'na defnedilecek.
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