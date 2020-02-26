İş adamı ali armağan'ın oğlu son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İş adamı ali armağan'ın oğlu son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika

İş adamı ali armağan'ın oğlu son yolculuğuna uğurlanıyor

6 saat önce

SARIYER Bahçeköy'de kendilerine ait lüks bir villada intihar eden ünlü iş insanı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu Ali Murat Armağan, son yolculuğuna uğurlanıyor.

SARIYER Bahçeköy'de kendilerine ait lüks bir villada intihar eden ünlü iş insanı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu Ali Murat Armağan, son yolculuğuna uğurlanıyor. Fatih Camii'de düzenlenen cenaze törenine Armağan'ın ailesi, yakınları, arkadaşları ve iş dünyasından birçok isim katıldı. Armağan'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığı'na defnedilecek.

İş adamı ali armağan'ın oğlu son yolculuğuna uğurlanıyor

Ali Murat, Bahçeköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:19 Kaynak: DHA
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