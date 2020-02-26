İş adamı Ali Armağan'ın oğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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İş adamı Ali Armağan'ın oğlu son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

SARIYER Bahçeköy'de kendilerine ait lüks bir villada intihar eden ünlü iş insanı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu Ali Murat Armağan, son yolculuğuna uğurlandı.

İş adamı Ali Armağan'ın oğlu son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
SARIYER Bahçeköy'de kendilerine ait lüks bir villada intihar eden ünlü iş insanı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu Ali Murat Armağan, son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih Camii'de ikindi vakti  düzenlenen cenaze törenine Armağan'ın ailesi, yakınları, arkadaşları ve iş dünyasından birçok isim katıldı. Taziyeleri  cami avlusunda  Ali Armağan kabul etti. Ali Murat  Armağan  kılınan cenaze namazının ardıdan Sarıyer'deki Bahçeköy Mezarlığı'na defnedildi.

Olay, Sarıyer, Bahçeköy, Doğanbey Caddesi üzerinde dün saat 13.00 sıralarında meydana gelmişti.  Cadde üzerinde lüks bir site içerisinden silah sesi gelmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, villaya girdiği anda iş adamı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu Ali Murat Armağan'ın kanlar içinde yattığını görerek hemen müdahalede bulundu. Ancak yapılan müdahaleler sonuçsuz kalırken, Ali Murat Armağan'ın  hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme başlattı. Acı haberi alarak olay yerine gelen Ali Armağan ve ailesi büyük üzüntü yaşadı.. Ali  Murat Armağan'ın başına silahla ateş ederek intihar ettiği belirlendi.


- İstanbul
Ali Murat, Bahçeköy, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:49 Kaynak: DHA
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