İş adamı Alkan'dan dar gelirli aileye destek - Son Dakika

İş adamı Alkan'dan dar gelirli aileye destek
11.03.2021 15:51
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde hayırsever iş adamı Kadri Alkan tarafından ihtiyaç sahibi bir aileye beyaz eşya ve halı yardımı yapıldı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde hayırsever iş adamı Kadri Alkan tarafından ihtiyaç sahibi bir aileye beyaz eşya ve halı yardımı yapıldı.
Hakkari Valiliğinin destekleriyle geçimini sağlayan ve evlerinde beyaz eşyanın bulunmayan aileye Şemdinlili hayırsever iş adamı Kadri Alkan tarafından beyaz eşya ve halı yardımı yapıldı. Hakkari'deki bir mağazada alınan beyaz eşya ve halılar, ilgili mağaza sahibi tarafından ihtiyaç sahibi aileye teslim edildi.
İhtiyaç sahibi aile, duyarlılığından dolayı iş adamı Alkan'a teşekkür etti. - HAKKARİ
Son Dakika Emekli Orgeneral Edip Başer hayatını kaybetti AstraZeneca aşısının kullanımı 9 ülkede durduruldu Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor Bilecik'te kan donduran cinayet! Kocasını baltayla öldürdü Ceren Duman cinayetinde kan donduran ayrıntı! Genç kızı gömdükleri çukurun üzerinde yemek yiyerek, alkol almışlar Türk Halk Müziği'nin usta ismi Ahmet Günday hayatını kaybetti 60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı