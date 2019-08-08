Son Dakika Haberleri: İş adamı, arkadaşının cenazesinde yorgun mermiyle yaralandı
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İş adamı, arkadaşının cenazesinde yorgun mermiyle yaralandı

1 saat önce

RİZE'de hayatını kaybeden bir arkadaşının cenaze namazına katılan iş adamı Emin Yıldız(60), nereden geldiği belli olmayan yorgun merminin omuzuna isabet etmesi sonucu yaralandı.

İş adamı, arkadaşının cenazesinde yorgun mermiyle yaralandı, System.String[]
RİZE'de hayatını kaybeden bir arkadaşının cenaze namazına katılan iş adamı Emin Yıldız(60), nereden geldiği belli olmayan yorgun merminin omuzuna isabet etmesi sonucu yaralandı.
Olay, dün ikindi vakti Alipaşa Mahallesi Merkez Camii önünde meydana geldi. Vefat eden bir arkadaşının cenazesine katılan iş adamı Emin Yıldız, bir anda yere yığıldı. Cenaze namazına katılanlar tarafından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız'ın sağ omuzunda yara tespit edildi. Tomoğrafi çekilen Yıldız'ın sağ omzuna kurşun girdiği ve kemiğe saplandığı belirlendi.
Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan Yıldız'ın omzundaki kurşunun ameliyatla alınacağı öğrenildi. Polis, merminin geldiği yeri ve tabancayı ateşleyen kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.


Alipaşa Mahallesi, Emin Yıldız, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:25 Kaynak: DHA
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