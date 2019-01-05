İş Adamı Bıçaklı Saldırıya Uğradı

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Cep Telefonuna Gelen Linke Tıkladı, Bankadaki 30 Bin Liradan Oldu

Tekmeler Yedi, Alt Dişleri Döküldü Ama 60 Yıldır Atlara Olan Sevgisi Hiç Bitmedi