Son Dakika Haberleri: İş Adamı Bıçaklı Saldırıya Uğradı

İş Adamı Bıçaklı Saldırıya Uğradı

58 dakika önce

Diyarbakır'da bir iş adamı bıçaklıya uğradı.

İş Adamı Bıçaklı Saldırıya Uğradı, System.String[]
Diyarbakır'da bir iş adamı bıçaklıya uğradı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri iş adamına saldırıyı gerçekleştiren 4 kişiyi kısa sürede gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir kafede meydana geldi. Arfem Alüminyum yönetim kurulu başkanı sanayici Vedat Baran kafede birlikte oturduğu ve bir süre önce aralarında anlaşmazlık bulunan R.Ş. ve yanındaki 3 kişinin saldırısına uğradı. Sırtından aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralanan iş adamı bölgeye sevk edilen ambulansla Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede tespit ettikleri olayın faillerini düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 kişinin ifadeleri alındıktan sonra adli makamlara sevk edileceği belirtilirken, saldırıya uğrayan iş adamının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:59 Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3. Sayfa
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