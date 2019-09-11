Son Dakika Haberleri: İş adamı Cafer Sadık Bababalım toprağa verildi
Son Dakika Güncel Haber

İş adamı Cafer Sadık Bababalım toprağa verildi

50 dakika önce

İzmir'de hayatını kaybeden Denizlili iş insanı Cafer Sadık düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İş adamı Cafer Sadık Bababalım toprağa verildi, System.String[]

İzmir'de hayatını kaybeden Denizlili iş insanı Cafer Sadık düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.


İzmir'de tedavi gören 92 yaşındaki Cafer Sadık Bababalım, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Pamukkale Turizm'in kurucusu ve sahibi Babalım için ikindi namazına müteakip Pamukkale ilçesi Denizli Müftü Ahmet Hulisi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, belediye başkanları, ailesi ve sevenleri katıldı. Babalım gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Bababalım Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'ndeki asri mezarlıkta toprağa verildi. - DENİZLİ

Cafer Sadık, Denizli, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sanatçı Haluk Levent İzmir konserinde direk dansı yaptı
İzmir'de meydana gelen göçük 2 aracı yuttu! Vatandaşlar büyük panik yaşadı Erdoğan imzaladı, 7 ilde 9 bölge kesin korunacak hassas alan ilan edildi İmamoğlu ve Soyer'in, Erdoğan'la tokalaşmak için bekledikleri an buluşmaya damga vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 19:32:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İş adamı Cafer Sadık Bababalım toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]