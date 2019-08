İŞ ADAMI CAN KIRAÇ'IN EŞİ İNCİ ATAV KIRAÇ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Özgür EREN İstanbul DHAİş adamı Can Kıraç'ın vefat eden eşi İnci Atav Kıraç (88) son yolculuğuna uğurlandı.

İş adamı Can Kıraç'ın vefat eden eşi İnci Atav Kıraç (88) son yolculuğuna uğurlandı. Bebek Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine İş adamı Can Kıraç, kardeşi İnan Kıraç ve ailesinin yanı sıra CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen, Gazeteci Oktay Ekşi ve bazı CHP'li milletvekilleri katıldı. Can Kıraç ve İnan Kıraç taziyeleri kabul etti. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İnci Atav Kıraç Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

