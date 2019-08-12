Son Dakika Haberleri: İŞ ADAMI CAN KIRAÇ'IN EŞİ İNCİ ATAV KIRAÇ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son Dakika Güncel Haber

İŞ ADAMI CAN KIRAÇ'IN EŞİ İNCİ ATAV KIRAÇ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

1 saat önce

Özgür EREN İstanbul DHAİş adamı Can Kıraç'ın vefat eden eşi İnci Atav Kıraç (88) son yolculuğuna uğurlandı.

Özgür EREN İstanbul DHA
İş adamı Can Kıraç'ın vefat eden eşi İnci Atav Kıraç (88) son yolculuğuna uğurlandı. Bebek Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine İş adamı Can Kıraç, kardeşi İnan Kıraç ve ailesinin yanı sıra CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen, Gazeteci Oktay Ekşi ve bazı CHP'li milletvekilleri katıldı. Can Kıraç ve İnan Kıraç taziyeleri kabul etti. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İnci Atav Kıraç Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 03:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Canan Kaftancıoğlu, Bahaddin Yetkin'in İBB'ye atanmasını değerlendirdi: Ufak bir yol kazası oldu
Torbalı Belediyesi'nde skandal iddia: Önce taciz edip, sonra kovdular Burgazada'da ormanlık alanda yangın çıktı! Kurbanlıklardan artakalanlar, TIR'dan caddeye döküldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.8.2019 17:04:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İŞ ADAMI CAN KIRAÇ'IN EŞİ İNCİ ATAV KIRAÇ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]