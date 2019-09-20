Son Dakika Haberleri: İş adamı cinayetinde 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığa 20 yıl hapis talebi
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İş adamı cinayetinde 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığa 20 yıl hapis talebi

50 dakika önce

ANKARA'da, iş adamı Ömer Faruk Ilıcan'ın, evinin önünde silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili 5'i tutuklu 9 sanığın yargılandığı davada savcı, 3 sanık içni ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanık için 20 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İş adamı cinayetinde 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığa 20 yıl hapis talebi, System.String[]

ANKARA'da, iş adamı Ömer Faruk Ilıcan'ın, evinin önünde silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili 5'i tutuklu 9 sanığın yargılandığı davada savcı, 3 sanık içni ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanık için 20 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İş adamı Ömer Faruk Ilıcan, geçen yıl 21 Mart'ta evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Ilıcan'ın öldürülmesiyle ilgili davada, 5'i tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi. Ankara 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Sanık savunmalarının tamamlanması üzerine savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuklu sanıklar Abdurrahman Doğala ve Şemsettin Özden'in 'tasarlayarak kasten öldürme', tutuksuz sanık Tarkan Kadooğlu'nun da 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Sanıklar Doğala ve Özden hakkında ayrıca 'ateşli silahlar kanuna muhalefet' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası da talep etti. Diğer sanıklar Abdulbaki Kadooğlu, Burhan Alpaya, Mehmet Emin Bülbül, Şanser Kadooğlu, Lukman Menek ve Tarkan Boyraz'ın ise 'tasarlayarak kasen öldürmeye yardım' suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre istemeleri üzerine duruşmayı erteledi.

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Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:28 Kaynak: DHA
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