İş adamı cinayetinin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Kayseri'de 3 milyon Euro karşılığında öldürüldüğü iddia edilen iş adamın cinayetinin 7 sanıklı duruşmasına devam edildi. Duruşmada söz verilen katil zanlısı E.Y.; "Susma hakkımı kullanmak istiyorum" dedi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar D.K., M.P., O.M., E.K., V.K. ve E.Y. tutuklu bulundukları ceza infaz kurumundan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanık M.E. duruşmaya katılmadı. Ayrıca sanık avukatları ve müşteki avukatları duruşmada hazır bulundu. Mahkemede söz verilen katil zanlısı E.Y., "Herhangi bir talebim yok. Susma hakkımı kullanmak istiyorum" dedi. Mahkemede kendini savunan sanıklardan D.K.," Olayla alakam yoktur. Emrah'a yardım etmedim" dedi. Tutuklu sanık M.P ise," Ben virüs oldum. Virüs akciğerlerime indi. Benim acilen bir hastaneye yatırılmam gerekiyor" dedi. Sanık E.Y.'yi azmettirmek ile suçlanan O.M. de, "Ben ne öleni ne de öldüreni tanımıyorum. Sırf E.Y. söylediği için ben burada tutukluyum. Ben azmettirmek ile yargılanıyorum. Tanımadığım birini nasıl azmettirebilirim?" diyerek kendini savundu. Sanıklardan E.K. de kendini, "Ben 8 aydır mağdurum. Üzerime hiçbir ifade ve delil yok. Ben 8 aydır boş yere hapis yatıyorum" diye savundu. Mahkeme heyeti tutuklu sanık E.K.'nin tahliye edilmesine karar verirken, heyet değişikliğinden dolayı duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay

Kayseri'nin Mimarsinan Mahallesi Tarsus Caddesi'ndeki ofisin bahçesinde oturan Orhan Adıbelli, şapkalı ve maskeli bir kişi tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Olay sonrasında Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından zanlının tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda polis ekipleri 750 saatlik güvenlik kamera görüntüsünü inceleyerek, 250 kişi ile görüştü. Polis ekiplerinin en ince ayrıntıyı dahi atlamadığı olayda katil zanlısının 26 yaşındaki E.Y. olduğu belirlendi. Katil zanlısı E.Y.'nin Gaziantep'te olduğunun tespit edilmesi üzerine Gaziantep Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile birlikte operasyon yapıldı. Zanlı E.Y. 15 Ağustos'ta yakalanarak gözaltına alındı ve hakkındaki işlemler sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlı E.Y.'nin sorgusunu inceleyen ve olayı ayrıntıları ile araştıran Cinayet Büro Amirliği ekipleri, E.Y.'nin, öldürdüğü Orhan Adıbelli'yi tanımadığı, Adıbelli'nin ortakları ve çalışanları ile husumetli olmasını da değerlendirerek soruşturmayı derinleştirdi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, E.Y.'nin cinayeti 3 milyon euro karşılığında işlediği, cinayetten 8 ay önce Kayseri'de ev kiraladığı, Orhan Adıbelli'yi takip ettiği, iş yerini, evini ve kullandığı aracı takip ettiği, cinayeti işlemek için uygun zamanı kolladığı belirlendi. belirlenen O.M., M.P., M.E. ve D.K. de Gaziantep'te düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı ve Kayseri'ye getirildi.

Zanlılar haklarında yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ