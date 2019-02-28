Son Dakika Haberleri: İş Adamı Cinayetinin Zanlıları Hakim Karşısında

İş Adamı Cinayetinin Zanlıları Hakim Karşısında

1 saat önce

BURSA (İHA) – Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş adamının silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili 2 şüphelinin yargılanmasına devam edildi.

İş Adamı Cinayetinin Zanlıları Hakim Karşısında, System.String[]
BURSA (İHA) – Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş adamının silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili 2 şüphelinin yargılanmasına devam edildi.

Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde 4 Ocak 2015 tarihinde aracı ile İnegöl- Yenişehir yolu üzerinde seyir halinde olan Güray Efe'ye, Gökhan A. kalaşnikof marka tüfek ile ateş açmıştı. Açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Güray Efe ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 10 ay sonra hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yakalanan Gökhan A. ve yanında bulunan Emin M. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklu sanıklar Gökhan A. ile Emin M. bugün İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmaya çıktı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti davayı 30 Nisan tarihine erteledi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:05 Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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