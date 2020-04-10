İş adamı Dizdar'dan bin koli gıda ve temizlik malzemesi - Son Dakika

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İş adamı Dizdar'dan bin koli gıda ve temizlik malzemesi
6 saat önce
Karabüklü iş adamı Şefik Dizdar, valilik bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubuna, ihtiyacı olan vatandaşlara dağıtılmak üzere gıda ve temizlik malzemelerinden oluşan bin koli destek sağladı.
Karabüklü iş adamı Şefik Dizdar, valilik bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubuna, ihtiyacı olan vatandaşlara dağıtılmak üzere gıda ve temizlik malzemelerinden oluşan bin koli destek sağladı.
Vali Fuat Gürel, sosyal sorumluluk ve hayırseverlik bilinci içerisinde göstermiş olduğu destek ve katkıdan dolayı iş adamı Şefik Dizdar'a teşekkür etti. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 06:15 Kaynak: İHA
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