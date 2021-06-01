İş Adamı Ege Kayıkçı influencer'lara ateş püskürdü - Son Dakika

Influencer'lar için İş Adamı Ege Kayıkçı, "Meslek sahibi olmalıyım değil, nasıl olursa olsun ünlü olmalıyım fikri gençleri esir aldı" dedi.

Sahip oldukları sosyal medya ve dijital kanalları aracılığı ile herhangi bir ürün ya da servis hakkındaki yaşadıklarını, deneyimlerini takipçileri ile paylaşmaları yoluyla tanıtım ve pazarlama aktiviteleri yapan influencer'lara, İş Adamı Ege Kayıkçı ateş püskürdü. İş Adamı Ege Kayıkçı, "Meslek sahibi olmalıyım değil, nasıl olursa olsun ünlü olmalıyım fikri gençleri esir aldı" dedi.

Farklı meslek gruplarının influencerlık adı altında gelir elde etmeye çalıştıklarına vurgu yapan İş Adamı Ege Kayıkçı, "Son dönemde sosyal medyada önemli meslek gruplarına mensup kişilerin dahi mesleklerinden tamamıyla bağımsız biçimlerde gelir elde etme çabaları içinde olduklarını üzülerek gözlemliyorum. Bir diyetisyenin, bir psikoloğun veya bunlar gibi önemli meslek gruplarına mensup kişilerin, sosyal medyada güzellikleriyle veya fizikleri ile ön plana çıkarak influencerlık adı altında gelir elde etmeye çalıştıkları bir düzen toplumun psikolojisini bozmaktan başka bir duruma hizmet etmemektedir. Meslek sahibi olmalıyım değil, nasıl olursa olsun ünlü olmalıyım fikri gençleri esir aldı" şeklinde konuştu.

"Bu çarkın genişleyerek dönmesi sonunda herkese kaybettirir"

"Türk Halkı'nın geninde zeki, çalışkan ve disiplinli olmak vardır" diyen İş Adamı Ege Kayıkçı, "Tüm dünyada başarılı olmaya giden yol bu genetikten geçmektedir. Bir şekilde ünlü olup parayı bulur kolay bir yaşam sürerim düşüncesi gençlerin odağını kaydırıp onları köreltmektedir. Maalesef ki bunu fark edememektedirler. Uzun vadede elinden hiçbir iş gelmeyen bir topluma dönüşmekten endişe duymaktayım" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL