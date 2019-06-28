Son Dakika Haberleri: İş adamı Esat Sivri toprağa verildi
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İş adamı Esat Sivri toprağa verildi

1 saat önce

Denizli'de iş dünyasının önde gelen isimlerinden, önceki gün vefat eden Esat Sivri (86) toprağa verildi.

İş adamı Esat Sivri toprağa verildi, System.String[]
Denizli'de iş dünyasının önde gelen isimlerinden, önceki gün vefat eden Esat Sivri (86) toprağa verildi.
Aydın'ın Didim ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonrası önceki gün hayatını kaybeden Sivri'nin cenazesi, kazı çalışmalarına destek verdiği Laodikya Antik Kenti'nde düzenlenen anma töreninin ardından helallik için Çamlaraltı Mahallesi'ndeki evine götürüldü.
Sivri'nin cenazesi, Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde öğle vakti kılınan namaz sonrası Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
Cenaze namazına Sivri'nin yakınları, MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve protokol üyeleri katıldı.
Cenaze namazı öncesi, imamın helallik istemesi üzerine cemaat içinde yer alan bir grup, haklarını helal etmediklerini söyledi. 2009'da iflasını açıklayan Sivri'nin eski çalışanı olduklarını söyleyen gruptakiler, kendilerine birikmiş maaş ve sosyal haklarının verilmediğini öne sürdü.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:43 Kaynak: AA
Aydın, Çamlaraltı Mahallesi, Denizli, Güncel
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