Son Dakika Haberleri: İş adamı, fabrikasında pompalı tüfekle intihar etti
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İş adamı, fabrikasında pompalı tüfekle intihar etti

2 saat önce

İş adamı, fabrikasında pompalı tüfekle intihar ettiGAZİANTEP - Gaziantep'in Araban ilçesinde iş adamı İbrahim Karademir, kendisine ait çırçır ve pres fabrikasında pompalı tüfekle intihar etti.

İş adamı, fabrikasında pompalı tüfekle intihar etti

GAZİANTEP - Gaziantep'in Araban ilçesinde iş adamı İbrahim Karademir, kendisine ait çırçır ve pres fabrikasında pompalı tüfekle intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, eski ANAP İlçe Başkanı ve iş adamı İ.K., Araban - Besni karayolunda bulunan kendisine ait çırçır ve pres fabrikasında pompalı tüfekle intihar etti. Akşam eve gecikmesi üzerine telefonla babasını arayan H.İ.K., telefona cevap alamayınca fabrikaya gittiğinde babasının bulunduğu odanın kapısının kilitli olduğunu gördü. Odadan ses gelmeyince çalışanların da yardımıyla kapıyı açan H.İ.K., babasını kanlar içerisinde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede İ.K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. 5 çocuk babası iş adamı İ.K.'nın cenazesi olay yerindeki ilk incelemelerin ardından Araban Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ön incelemenin ardından cenaze Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayın nedeni henüz belirlenemezken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İş adamı, fabrikasında pompalı tüfekle intihar etti

Yerel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:46 Kaynak: İHA
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