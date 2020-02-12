İş adamı Faruk Güllü'ye 15 yıla kadar hapis istemi (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İş adamı Faruk Güllü'ye 15 yıla kadar hapis istemi (1) - Son Dakika

İş adamı Faruk Güllü'ye 15 yıla kadar hapis istemi (1)

6 saat önce

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturmada, kapatılan TUSKON ve üye şirketlerine yönelik 86 sanıklı davadan dosyası ayrılan iş adamı Faruk Güllü'nün örgüt üyesi olmak suçundan yargılandığı davada, mütalaa açıklandı.

İş adamı Faruk Güllü'ye 15 yıla kadar hapis istemi (1), System.String[]

FETÖ'nün  iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturmada, kapatılan TUSKON ve üye şirketlerine yönelik 86 sanıklı davadan dosyası ayrılan iş adamı Faruk Güllü'nün örgüt üyesi olmak suçundan yargılandığı davada, mütalaa açıklandı. Savcı, Güllü hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.


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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:58 Kaynak: DHA
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