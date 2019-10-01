Son Dakika Haberleri: İş adamı Ferit Keleş'in oğlunun düğünü siyaset dünyasını bir araya getirdi
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İş adamı Ferit Keleş'in oğlunun düğünü siyaset dünyasını bir araya getirdi

59 dakika önce

İş adamı Ferit Keleş'in oğlunun düğünü siyaset dünyasını bir araya getirdiANKARA - İş adamı Ferit Keleş'in oğlu Burak ile Gizem'in Ankara'daki düğünü siyaset ve iş dünyasından bir çok ismi bir araya getirdi.

İş adamı Ferit Keleş'in oğlunun düğünü siyaset dünyasını bir araya getirdi

ANKARA - İş adamı Ferit Keleş'in oğlu Burak ile Gizem'in Ankara'daki düğünü siyaset ve iş dünyasından bir çok ismi bir araya getirdi.

Keleş ailesinin oğulları Burak ile Kançeltik ailesinin kızları Gizem'in düğünleri JW Marriott Otel'de gerçekleşti. Düğüne eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, eski Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Çoşkun, Eski Bakanlardan Kutbettin Arzu, Ankara Milletvekili Barış Aydın'ın da aralarında olduğu çok sayıda milletvekili, iş adamları ve bürokratlar katıldı.

Düğünde iş adamı Ferit Keleş davetleri karşıladı. Genç çiftin nikah şahitliğini ise eski İçişleri Bakanı Aksu ve milletvekilleri yaptı.

İş adamı Ferit Keleş'in oğlunun düğünü siyaset dünyasını bir araya getirdi

Siyaset, Ankara, Genel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:07 Kaynak: İHA
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