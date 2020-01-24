İş adamı George Soros'tan 'diktatörlerle mücadeleye' 1 milyar dolar bağış - Son Dakika
Son Dakika Dünya İş adamı George Soros'tan 'diktatörlerle mücadeleye' 1 milyar dolar bağış - Son Dakika Dünya

İş adamı George Soros'tan 'diktatörlerle mücadeleye' 1 milyar dolar bağış

6 saat önce

ABD'li iş insanı George Soros, dünya genelindeki "mevcut ve müstakbel" diktatörler tarafından yönetilen bir dünyada sivil toplumların erozyonu ve iklim kriziyle mücadele çalışmaları kapsamında yeni bir üniversite ağı projesi için bir milyar dolar bağış sözü verdi

İş adamı George Soros'tan 'diktatörlerle mücadeleye' 1 milyar dolar bağış, System.String[]

ABD'li iş insanı George Soros, dünya genelindeki "mevcut ve müstakbel" diktatörler tarafından yönetilen bir dünyada sivil toplumların erozyonuna karşı ve iklim kriziyle mücadele çalışmaları kapsamında yeni bir üniversite ağı projesi için bir milyar dolar bağış sözü verdi.


İsviçre'nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) konuşan Soros, insanlığın bir dönüm noktasında olduğunu ve gelecek yılların ABD Başkanı Donald Trump ve Çin lideri Şi Cinping gibi liderlerin kaderini tayin edeceğini ve aynı zamanda dünyanın kendi kaderini de belirleyeceğini söyledi.

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Amerika Birleşik Devletleri, George Soros, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:09 
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