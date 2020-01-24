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İş adamı George Soros'tan 'diktatörlerle mücadeleye' 1 milyar dolar bağış
6 saat önce
ABD'li iş insanı George Soros, dünya genelindeki "mevcut ve müstakbel" diktatörler tarafından yönetilen bir dünyada sivil toplumların erozyonu ve iklim kriziyle mücadele çalışmaları kapsamında yeni bir üniversite ağı projesi için bir milyar dolar bağış sözü verdi
ABD'li iş insanı George Soros, dünya genelindeki "mevcut ve müstakbel" diktatörler tarafından yönetilen bir dünyada sivil toplumların erozyonuna karşı ve iklim kriziyle mücadele çalışmaları kapsamında yeni bir üniversite ağı projesi için bir milyar dolar bağış sözü verdi.
İsviçre'nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) konuşan Soros, insanlığın bir dönüm noktasında olduğunu ve gelecek yılların ABD Başkanı Donald Trump ve Çin lideri Şi Cinping gibi liderlerin kaderini tayin edeceğini ve aynı zamanda dünyanın kendi kaderini de belirleyeceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:09
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