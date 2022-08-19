İş adamı Gökçin Aras son yolculuğuna uğurlandı
Cenazeye Oktay Kaynarca, Selçuk Yöntem ve Alper Kurt'ta katıldı
BURSA - Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Bursalı ünlü iş adamı ÜÇGE Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Gökçin Aras son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye binlerce kişi katılırken, ünlü oyuncular Oktay Kaynarca, Selçuk Yöntem ve Alper Kurt'ta katıldı.
Ünlü iş adamı Aras'ın cenazesi Bursa Organize Sanayi Bölgesi Camii'nde kılınan öğle namazını müteakip, Nilüfer Fethiye Kabristanı'na binlerce kişinin katılımıyla defnedildi.
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