Son Dakika Haberleri: İş adamı gözyaşları içinde toprağa verildi
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İş adamı gözyaşları içinde toprağa verildi

1 saat önce

Iğdır Adliyesinde yaşanan silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Oruç Aras gözyaşları içinde toprağa verildi.

İş adamı gözyaşları içinde toprağa verildi, System.String[]

Iğdır Adliyesinde yaşanan silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Oruç Aras gözyaşları içinde toprağa verildi.


Iğdır Adliyesinde yaşanan silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden Oruç Aras gözyaşları içinde toprağa verildi.


Olay, Iğdır Adliyesinde meydana geldi. Boşanma davası için adliyeye giden Settar ve Oruç Aras, eşinin dayısı emekli polis memuru Ercan Eyrice tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Oruç Aras kurtarılamadı. Olayda yaşamını yitiren Aras, Iğdır merkez Karasu Camisinde cenaze namazı kılındıktan sonra, Iğdır Asri Mezarlıkta gözyaşları içinde defnedildi.


Cenazeye, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Oruç Aras'ın kayınbiraderi Iğdırlı Karabük Valisi Fuat Gürel, Iğdır İl Müftüsü Mustafa Tekin, ailesi, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. - IĞDIR

Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:57 Kaynak: İHA
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