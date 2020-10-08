İşadamı Hacı Ahmet Ziylan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Boşanma aşamasındaki eşini öldüren adam adliyeye sevk edildi
GAZİANTEP - Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisi görürken hayatını kaybeden hayırsever işadamı Hacı Ahmet Ziylan, son yolculuğuna uğurlandı.
Ziylan'ın naşı hayatını kaybettiği hastaneden alınarak Bahattin Nakıboğlu Camiine getirildi. İkindi namazı sonrası 17. Dönem Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in kıldırdığı cenaze namazı sonrası iş insanı Ziylan, asri mezarlıkta defnedildi.
Ziylan'ın cenazesine 17. Dönem Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, siyasi parti temsilcileri, STK'lar çok sayıda iş insanı ve ailesi katıldı.
Öte yandan korona virüsten hayatını kaybeden Hacı Ahmet Ziylan'ın ismini taşıyan Eğitim Merkezi, 26 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmıştı.
- Kaynak: İHA
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