- İş adamı Hayyam Garipoğlu'nun oğluna ait finans şirketinde çalışan 6 yönetici dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı.
İSTANBUL (İHA)- İş adamı Hayyam Garipoğlu'nun oğluna ait finans şirketinde çalışan 6 yönetici dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı. Zanlıların 29 milyon dolarını zimmetine geçirdiği belirlendi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri... - İş adamı Hayyam Garipoğlu'nun oğluna ait finans şirketinde çalışan 6 yönetici dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı. - Son Dakika