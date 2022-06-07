İş adamı İbrahim Çeçen öğrencilere pandeminin etkisini anlatıp tecrübelerini paylaştı - Son Dakika
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İş adamı İbrahim Çeçen öğrencilere pandeminin etkisini anlatıp tecrübelerini paylaştı

07.06.2022 21:09

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi kurucusu ve IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen, bir araya geldiği üniversite öğrencilerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini anlatıp tecrübelerini paylaştı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi kurucusu ve IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen, bir araya geldiği üniversite öğrencilerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini anlatıp tecrübelerini paylaştı.

Üniversite yerleşkesindeki Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşiye katılan Çeçen, öğrencilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Kovid-19 salgınının dünyada ve ülkede ekonomi, sosyal ve kültürel hayat başta olmak üzere birçok şeyi olumsuz etkilediğini anlatan Çeçen, şöyle devam etti:

"Bu salgından sonra bütün dünyada olduğu gibi ülkemiz de bir ekonomik sıkıntı içine girdi. Bugün hepimiz günlük hayatımızda sakıntılar yaşıyoruz. Bu sakıntıların en büyük sebebi pandemi, pandeminin de dünya ekonomisin üzerinde ve tedarikte yaptığı zararlar var. Sonuçları itibariyle bize de çok büyük etkisi oldu. Ayrıca son zamanlarda çıkan Ukrayna- Rusya savaşı da bu konudaki sıkıntılarımızı bir kat daha artırdı."

Rusya-Ukrayna savaşının en kısa sürede bitmesini temenni eden Çeçen, bu savaşın Türkiye'de gıda, enflasyon ve fiyat artışında çok büyük bir hızlandırıcı etkiye sahip olduğunu dile getirdi.

Üniversitedeki her öğrencinin sorunuyla kendi evladının sorunuymuş gibi ilgilendiğini aktaran Çeçen, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'nin her yerinde ve dünyanın belirli kesimlerinde 40 bine yakın insan çalıştırıyorum. Büyük bir varlığın sahibi oldum. Büyük projeler hayata geçirdik ama benim en büyük eserim ve iftihar ettiğim eser Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'dir. Burayı yaptığımdan dolayı gurur duyuyorum. Ailemle ve çocuklarımla bu müesseseyi daha ileriye taşımak için gerek öğretim görevlilerine ve gerek ihtiyacı olan öğrenci kardeşlerime her türlü desteği vermek için elimizden geleni yapacağız."

Çeçen, soru-cevap şeklinde devam eden programda, öğrencilere başarının çok çalışmaktan geçtiğini söyleyerek, tecrübelerini paylaştı.

Nijeryalı bir öğrenci de yabancı öğrencilere verdiği desteklerden dolayı Çeçen'e teşekkür etti.

Programa katılan AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut da Çeçen'e üniversiteye ve kente verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek hediye takdim etti.

Program, dengbej ve aşıkların dinletisinin ardından sona erdi.

İş adamı İbrahim Çeçen öğrencilere pandeminin etkisini anlatıp tecrübelerini paylaştı
İş adamı İbrahim Çeçen öğrencilere pandeminin etkisini anlatıp tecrübelerini paylaştı
İş adamı İbrahim Çeçen öğrencilere pandeminin etkisini anlatıp tecrübelerini paylaştı
İş adamı İbrahim Çeçen öğrencilere pandeminin etkisini anlatıp tecrübelerini paylaştı
İş adamı İbrahim Çeçen öğrencilere pandeminin etkisini anlatıp tecrübelerini paylaştı
İş adamı İbrahim Çeçen öğrencilere pandeminin etkisini anlatıp tecrübelerini paylaştı
İş adamı İbrahim Çeçen öğrencilere pandeminin etkisini anlatıp tecrübelerini paylaştı
İş adamı İbrahim Çeçen öğrencilere pandeminin etkisini anlatıp tecrübelerini paylaştı
İş adamı İbrahim Çeçen öğrencilere pandeminin etkisini anlatıp tecrübelerini paylaştı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş adamı İbrahim Çeçen öğrencilere pandeminin etkisini anlatıp tecrübelerini paylaştı - Son Dakika

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