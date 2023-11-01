 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İş adamı İnan Kıraç'ın evlatlıktan reddettiği kızından yanıt geldi: Sanki hakkım olmayanı ele geçirmeye çalışıyorum - Son Dakika

İş adamı İnan Kıraç'ın evlatlıktan reddettiği kızından yanıt geldi: Sanki hakkım olmayanı ele geçirmeye çalışıyorum

Son Güncelleme: 01.11.2023 17:59

İş insanı İnan Kıraç'ın tüm varlığına el koymak istediği gerekçesi ile evlatlıktan reddettiği kızından yanıt geldi. Evlatlıktan reddedildiğine dair bir mahkeme kararı olmadığını belirten İpek Kıraç, ''Annemin bana bıraktığı manevi ve maddi mirası koruma çabam sanki hakkım olmayanı ele geçirmeye çalışıyormuşum gibi yansıtılmaktadır. Sürecin devamına dair en büyük dileğim; babamın bir aile olduğumuzu ve bu mirası birlikte korumamız gerektiğini anımsamasıdır.'' dedi.

İş adamı İnan Kıraç ile kızı Suna Kıraç arasında yaşanan miras tartışması giderek büyüyor. İnan Kıraç bugün tüm varlığına el koymak istediği gerekçesi ile kızı İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddettiğini duyurdu. Gündeme bomba gibi düşen gelişme sonrası Suna Kıraç'tan yazılı bir açıklama geldi. Babasının kendisine açtığı evlatlıktan ret davasının daha ilk duruşmasının bile görülmediğini belirten İpek Kıraç, "Annemin bana bıraktığı manevi ve maddi mirası koruma çabam sanki hakkım olmayanı ele geçirmeye çalışıyormuşum gibi yansıtılmaktadır." dedi.

Suna Kıraç açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün medya kuruluşlarına yansıyan haberler üzerine çok üzülerek bu açıklamayı yapmaya mecbur kaldım. Öncelikle belirtmek isterim ki; bugün halen devam eden hukuki süreç ilk olarak Ocak 2023'te babam İnan Kıraç tarafından açılan ve annem Suna Kıraç'ın vasiyeti doğrultusunda verilen mirasçılık kararının iptaline yönelik olan dava ile başlamıştır. Dolayısıyla her ne kadar davanın görünen tarafı ben olsam da, babam İnan Kıraç aslında eşi Suna Kıraç'ı ve son arzularını dava etmektedir.

"HAKKIM OLMAYANI ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞIYORMUŞUM GİBİ YANSITILMAKTADIR"

Zaman içerisinde eklenen yeni davalarla kapsam genişlemiş ve son olarak evlatlıktan ret talebi ile aleyhime yeni bir dava açılmıştır. Bu davanın henüz ilk duruşması dahi yapılmamış olup sonuca bağlandığı yönündeki haber yanlıştır. Devam eden hukuki süreçler hakkında herhangi bir yorum yapmayı doğru bulmamakla birlikte, babam tarafından basına verildiği anlaşılan ve gerçeği yansıtmayan haberler vesilesiyle aleyhime karşı bir algı yönetimine izin vermeyi doğru ve adil bulmuyorum. Annemin bana bıraktığı manevi ve maddi mirası koruma çabam sanki hakkım olmayanı ele geçirmeye çalışıyormuşum gibi yansıtılmaktadır. Halbuki haberlerde belirtilenin aksine, henüz devam eden dava sürecinin sonuçlanan ilk mahkemesinde karar lehime çıkmış olup annemin bana bıraktığı mirasın meşruluğu hukuken de tescil edilmiştir.

"BENİM ANNEM SUNA KIRAÇ, BABAM İSE İNAN KIRAÇ'TIR"

Beni 'İpek' olarak var eden; beni yetiştiren ve bana emek veren ailemdir. Buna rağmen babamın her türlü vesileyle 'evlat edinilmiş' olmamı gündeme getirmesi bütün bu süreçte en çok üzüldüğüm husustur. Benim annem Suna Kıraç, babam ise İnan Kıraç'tır. Beni doğuran olmasa da yetiştiren ailem tarafından belirli değerler ve ilkeler etrafında büyütüldüm. Hal böyleyken, babamın son yıllarda bu ilkelere aykırı attığı adımlar, içerisinde anıldığı çevreler ve konular, kendisine, kurumlarımıza ve ailemize zarar veren kararlar ne yazık ki beni hem şaşırtmakta hem de üzmektedir.

"EN BÜYÜK DİLEĞİM BABAIM BİR AİLE OLDUĞUMUZU ANIMSAMASIDIR"

Her şeye rağmen, ailemizin bu ülkeye dair sorumluluklarının bilincinde olarak annemin bana emanet ettiği manevi ve maddi mirası savunuyor ve yaşatmak için çalışıyorum. Sürecin devamına dair en büyük dileğim; babamın bir aile olduğumuzu ve bu mirası birlikte korumamız gerektiğini anımsamasıdır. Beni büyük bir sevgiyle yetiştiren babamın aynı arzuyla hareket edeceğine olan ümidimi hala korumaktayım. Zira bu davaların tümü özü itibariyle annemin iradesine ve manevi mirasına aykırı olup, sonucu ne olursa olsun kazananı olmayacaktır."

İpek Kıraç, İnan Kıraç, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş adamı İnan Kıraç'ın evlatlıktan reddettiği kızından yanıt geldi: Sanki hakkım olmayanı ele geçirmeye çalışıyorum - Son Dakika


Son Dakika
18:43 Gözaltındaki Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin nezarethanedeki talepleri ortaya çıktı
18:18 Son Dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul çıkışlı seferleri 3 saat iptal edildi
18:01 Hazine ve Maliye Bakanlığı, otoyol ve köprülerin satılacağı iddiasını yalanladı
17:59 İş adamı İnan Kıraç'ın evlatlıktan reddettiği kızından yanıt geldi: Sanki hakkım olmayanı ele geçirmeye çalışıyorum
17:16 Havadan, denizden ve karadan saldırılan Gazze'nin son hali yürek yakıyor
17:16 İsrail'den Sisi'ye Gazze rüşveti: Filistinlileri ülkeye al, tüm borçlarınızı Dünya Bankası aracılığıyla silelim
16:56 Pakistan'ın zorla gönderdiği Afgan mülteciler sınır kapılarına akın etti
16:51 Birleşmiş Milletler'de Filistin depremi! Üst düzey isim zehir zemberek bir mektupla görevinden ayrıldı
16:48 Altının kilogram fiyatı 1 milyon 844 bin liraya yükseldi
16:22 Neymar, sakatlığı nedeniyle 10 ay sahalardan uzak kalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2023 19:06:13. #1.11#
SON DAKİKA: İş adamı İnan Kıraç'ın evlatlıktan reddettiği kızından yanıt geldi: Sanki hakkım olmayanı ele geçirmeye çalışıyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement