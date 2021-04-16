İş insanı İsmail Hakkı Kısacık'a "FETÖ'ye yardım" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

İş insanı İsmail Hakkı Kısacık'a "FETÖ'ye yardım" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi

16.04.2021 11:05
İş insanı İsmail Hakkı Kısacık'a

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanması kapsamında, kapatılan TUSKON'la ilgili davadan dosyası ayrılan iş insanı İsmail Hakkı Kısacık, "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan 3 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanması kapsamında, kapatılan TUSKON'la ilgili davadan dosyası ayrılan iş insanı İsmail Hakkı Kısacık, "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan 3 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık İsmail Hakkı Kısacık, avukatıyla katıldı. Müdahil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ise avukatı Mehmet Alagöz temsil etti.

Karar verileceği belirtilerek, son sözleri sorulan sanık Kısacık, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti sanık Kısacık'ı, FETÖ kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mütalaadan

Celse arasında mahkemeye sunulan savcılık mütalaasında, Bank Asya hesap hareketlerinin büyüklüğü, çekilen ve yatırılan para miktarı incelenen sanığın ticaretle uğraştığı, "kurban", "bağış", "burs", "aidat" ve "yardım" adı altında, FETÖ ile irtibatlı kişi ve kurumlara para gönderdiğinin tespit edildiği belirtilmişti.

Sanığın, dijital inceleme raporunda FETÖ'yle irtibatlı veya iltisaklı kişi ve kurumlara yönelik LOG kayıtları ile program kalıntılarının bulunduğu bilgisi de verilen mütalaada, bu kişinin, yurt dışı gezilerine ilişkin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan bir örgüt üyesinin beyanları, aile bireylerinin okuduğu okul, bulunduğu ülke, iletişimin tespiti kayıtlarına göre görüştüğü kişi ve konular, KHK kapsamında kapatılan TUSKON ve FİADER'e üye olması, geçmiş ticari ve kişisel hayatı ile yaptığı eylemlere göre FETÖ'nün talimatlarını yerine getirdiği öne sürülmüştü.

Mütalaada, sanığın dijital programlar, sosyal hayatta dernekler ve geziler ile örgüt irtibatının devam ettiği anlatılarak, söz konusu eylemlerin, gerçekleştirildiği zamanlarla (17-25 Aralık ve sonrası) birlikte değerlendirildiğinde silahlı FETÖ üyesi olduğu kanaatine varıldığı kaydedilmişti.

Sanık Kısacık'ın silahlı FETÖ üyeliği suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen mütalaada, sanığın kaçma şüphesi, oğlunun ABD'de olması, İsviçre'deki bankalarda yüksek meblağlı parasının bulunması ve daha önce tutuklanmaması gerekçeleriyle tutuklanması da talep edilmişti.

Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda sanık hakkında çeşitli suçlardan hapis cezası istenmişti.

Yargılamayı yapan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, bir kısım sanıkların dosyasının ana davadan ayrılmasına ve yargılamanın yeni esasa kayıtlı dosyalar üzerinden devamına karar vermişti. Heyet, bu kapsamda 1 Eylül 2020'deki duruşmada iş insanı sanık İsmail Hakkı Kısacık'ın dosyasını ayırmıştı.

İş insanı İsmail Hakkı Kısacık'a FETÖ'ye yardım suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Fetullahçı Terör Örgütü, İstanbul, İş Adamı, Mahkeme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa İş insanı İsmail Hakkı Kısacık'a 'FETÖ'ye yardım' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi - Son Dakika


Son Dakika

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