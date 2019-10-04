Son Dakika Haberleri: İş adamı İsmet Güral'dan Rektör Uysal'a ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

İş adamı İsmet Güral'dan Rektör Uysal'a ziyaret

1 saat önce

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Güral ve beraberindeki heyetle ile bir araya geldi.

İş adamı İsmet Güral'dan Rektör Uysal'a ziyaret, System.String[]

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Güral ve beraberindeki heyetle ile bir araya geldi.


Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, Rektör Uysal'a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez eşlik etti.


Görüşmede İsmet Güral, Rektöre yeni görevinin hayırlı olması dileklerini ileterek başarılar diledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Uysal, ziyaretlerinden ve iyi dileklerinden dolayı Güral'a teşekkür etti. - KÜTAHYA

Dumlupınar Üniversitesi, İsmet Güral, Kütahya, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Bakan Albayrak: İVME finansman paketine talep arttı
Sırrı Süreyya Önder'in avukatı tahliye kararının yazıldığını duyurdu Aranan zanlı, yakalanmamak için kadın kıyafetiyle evine girip çıkıyormuş Özgür Suriye Ordusu mensupları Milli Ordu altında birleşti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 14:14:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İş adamı İsmet Güral'dan Rektör Uysal'a ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]