Son Dakika Haberleri: İş adamı İzzet Gören'den çocuklara bayram hediyesi
Son Dakika Güncel Haber

İş adamı İzzet Gören'den çocuklara bayram hediyesi

1 saat önce

İş adamı İzzet Gören Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde 200 çocuğa bayramlık hediye verdi.

İş adamı İzzet Gören'den çocuklara bayram hediyesi, System.String[]
İş adamı İzzet Gören Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde 200 çocuğa bayramlık hediye verdi.

Burada konuşan Gören "Yetimlerimiz bizim için önemli, her zaman Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İhsan Çolak ve ailelerimizin emrindeyiz. Bu Bayram çocuklarımızın yüzünün gülmesi bize yeter dualarını eksik etmesinler" ifadelerini kullandı.

Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İhsan Çolak ise, "İş Adamı İzzet Gören'e yapmış oldukları yardımlardan dolayı her zaman teşekkür ediyorum. Her zaman derneğimize destek veren İzzet Gören Allah razı olsun" diye konuştu. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:15 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de trafik kilit! Bahçeli'den bayram mesajı: Gönüller alınmalı, dargınlıklar sonlanmalı Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı vakitleri Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 211 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 18:34:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İş adamı İzzet Gören'den çocuklara bayram hediyesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]