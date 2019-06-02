Son Dakika Haberleri: İş adamı İzzet Gören'in bayram mesajı
Son Dakika Güncel Haber

İş adamı İzzet Gören'in bayram mesajı

45 dakika önce

İşadamı İzzet Gören Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İş adamı İzzet Gören'in bayram mesajı, System.String[]
İşadamı İzzet Gören Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Gören, mesajında, "11 ayın sultanı Ramazan ayına veda ederken, Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sevinci ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, milletlerin ve ümmetlerin tarihindeki önemli gün ve olayların zamanı gelince milletlerce ve ümmetlerde coşku ve sevinç içerisinde kutlanılan günlerdir. İdrak etmekte olduğumuz Ramazan Bayramı da bu müstesna günlerden bir tanesidir. Milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin en güzel şekilde sergilendiği, bir toplumda millet olma şuurunun perçinlendiği müstesna günlerden olan bayramlar, sıla-i rahim açısından da özel günlerdir. Böyle bir günün, milletimiz, İslam alemi ve insanlık alemi için hayırlara vesile olmasını cenabı Allah'tan niyaz ediyor, tüm hemşehrilerimizin, milletimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:40 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü isimlerin bikinili paylaşımları sosyal medyaya damga vurdu İstanbul Havalimanı'nda 10 milyonuncu yolcuya sürpriz karşılama Sebze ve meyve fiyatları vatandaşların yüzünü güldürdü Son dakika! Sakarya'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 16:25:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İş adamı İzzet Gören'in bayram mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]