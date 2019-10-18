Son Dakika Haberleri: İş adamı Karahanlı'dan şehit çocuklarına kırtasiye yardımı
Son Dakika Güncel İş adamı Karahanlı'dan şehit çocuklarına kırtasiye yardımı

İş adamı Karahanlı'dan şehit çocuklarına kırtasiye yardımı

1 saat önce

Hakkarili iş adamı Aytekin Karahanlı, şehit ve gazi çocuklarına kırtasiye yardımında bulundu.

İş adamı Karahanlı'dan şehit çocuklarına kırtasiye yardımı, System.String[]

Hakkarili iş adamı Aytekin Karahanlı, şehit ve gazi çocuklarına kırtasiye yardımında bulundu.


İş adamı Aytekin Karahanlı ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari Şube Başkanı Abdurrahman Er, dernek binasında şehit ve gazi çocuklarına kendi elleriyle kırtasiye malzemelerini teslim etti. Burada konuşan Abdurrahman Er, ülkemizin bölünmez bütünlüğü uğruna canını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin geride bıraktıkları emanetleri olan çocuklarına Hakkarili iş adamı Aytekin Karahanlı tarafından kırtasiye malzemesi yardımında bulunduğunu söyledi. Vakıf olarak iş adamı Karahanlı'ya minnettar olduklarını ifade eden Başkan Er, "Şehit ve gazilerimizin kıymetli emanetleri olan sevgili çocukları bu yardımlarla sahipsiz olmadıkları hissi verilmiş, hepsi mutlu ve memnun ayrılmışlardır. Tekrar iş adamımıza yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye'nin birçok ilinde okuyup da bizleri arayarak yardım talebinde bulunan şehit ve gazilerimizin çocukları mevcuttur. Sınırlı ve kıt imkanlarımızla yardım ettiğimiz öğrencilerimiz de elbette vardır. Ancak yeterli yardımda bulunamıyoruz. Tüm iş adamlarımızdan bu konuda şehit ve gazi ailelerimizin çocuklarına eğitim yardımı yapılmasını talep ediyoruz. Duyarlılık gösteren tüm iş adamlarımıza şimdiden sonsuz teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

Hakkari, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:13 Kaynak: İHA
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