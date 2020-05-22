İş adamı kardeşler koronaya yenildi - Son Dakika

İzmir'de iş adamı olan iki kardeş korona virüse yakalandı. Ağabey Süleyman Avinca ve kardeşi Yalçın Avinca, korona virüsü atlatamayarak hayatlarını kaybetti.



Mobilya sektöründe faaliyet gösteren ve İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi olan Süleyman Avinca, korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine tedaviye alındı. Avinca, immün plazma tedavisi uygulanmasına rağmen 24 Nisan günü hayatını kaybetti. Süleyman Avinca gibi korona virüs tedavisi gören kardeşi iş adamı Yalçın Avinca da dün gece yaşamını yitirdi. - İZMİR