Son Dakika Haberleri: İş Adamı Köfteci Zeynel Organ Toprağa Verildi

İş Adamı Köfteci Zeynel Organ Toprağa Verildi

14 dakika önce

İş adamı Köfteci Zeynel Organ toprağa verildiBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 58 yıldır faaliyet gösteren Zeynel İnegöl Köftecisi'nin sahibi Zeynel Organ, son yolculuğuna uğurlandı.

İş adamı Köfteci Zeynel Organ toprağa verildi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 58 yıldır faaliyet gösteren Zeynel İnegöl Köftecisi'nin sahibi Zeynel Organ, son yolculuğuna uğurlandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 58 yıldır faaliyet gösteren Zeynel İnegöl Köftecisi'nin sahibi Zeynel Organ (80), bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Zeynel İnegöl Köftecisi ile İnegöl köftesini dünyaya tanıtan, siyasiler, bürokratlar ile sanatçıların seyahatleri sırasında uğrayıp köfte yedikleri köftecinin sahibi Zeynel Organ tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Organ'ın cenazesi Süleymaniye Cami'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Kavaklar Altı Mezarlığı'na defnedildi. Organ'ın cenazesine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, eski milletvekili Hüseyin Şahin'in yanı sıra çok sayıda iş adamı, siyasi parti temsilcileri, yakınları ve akrabaları katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:58 Kaynak: İHA

Bursa, İnegöl, Genel
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