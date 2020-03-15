İş adamı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu FETÖ'den gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İş adamı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu FETÖ'den gözaltına alındı - Son Dakika

İş adamı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu FETÖ'den gözaltına alındı

14 dakika önce

Palmali Grubu'nun kurucusu Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İş adamı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu FETÖ'den gözaltına alındı, System.String[]

Palmali Grubu'nun kurucusu Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.


Palmali Grubu'nun kurucusu Azeri kökenli Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir FETÖ soruşturması kapsamında sabaha karşı İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. İş adamının adresinde de arama yapıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Başsavcı, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:30 Kaynak: İHA
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