İş adamı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu FETÖ'den gözaltına alındı - Son Dakika

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İş adamı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu FETÖ'den gözaltına alındı
14 dakika önce
Palmali Grubu'nun kurucusu Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:30 Kaynak: İHA
Palmali Grubu'nun kurucusu Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Palmali Grubu'nun kurucusu Azeri kökenli Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir FETÖ soruşturması kapsamında sabaha karşı İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. İş adamının adresinde de arama yapıldığı öğrenildi. - İSTANBUL
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