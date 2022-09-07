İş Adamı Muhammed Ali Acarzade, Oneproglobal Türkiye Temsilcilisi Oldu - Son Dakika
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İş Adamı Muhammed Ali Acarzade, Oneproglobal Türkiye Temsilcilisi Oldu

07.09.2022 09:39
İş Adamı Muhammed Ali Acarzade, Oneproglobal Türkiye Temsilcilisi Oldu

Muhammed Ali Acarzade yaptığı işbirlikleri ile büyük yankı yaratırken, şimdi de Dubai'nin ve Avrupa'nın en büyük şirketleri arasında yer alan Oneproglobal'ın Türkiye temsilciliğini alarak başarılarına bir yenisini daha kattı.

1 Eylül'de tüm imzalar atıldı

Toplantıda yapılan konuşmada açıklamada bulunan Acarzade "Oneproglobal ile birlikte güzel işlere imza atacağımıza inanıyoruz. Hayırlısı ile imzalar atıldı. Bizi Dubai'de çok güzel ağırladılar, çok teşekkür ederiz. Büyük projeler yapmaya devam edeceğiz, herkes için hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.

Muhammed Ali Acarzade kimdir?

Muhammed Ali Acarzade, Acarzade Group Ceo'su, Oneproglobal Türkiye Temscilcisi'dir.

İş dünyasının ve medya dünyasının yakından tanıdığı iş adamı bugüne kadar birçok basın yayın organında yer almıştır.

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