Son Dakika Haberleri: İş adamı Ölmez'den Hakkarigücü'ne minibüs
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İş adamı Ölmez'den Hakkarigücü'ne minibüs

7 saat önce

Hakkari'nin sevilen hayırsever iş adamı İsmet Ölmez, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Spor Kulübüne minibüs hediye etti.

İş adamı Ölmez'den Hakkarigücü'ne minibüs, System.String[]

Hakkari'nin sevilen hayırsever iş adamı İsmet Ölmez, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Spor Kulübüne minibüs hediye etti.


Hakkari'de maden işi ile uğraşan ve yüzlerce kişiyi istihdam eden iş adamı İsmet Ölmez'in Hakkarigücü Spor Kulübüne minibüs hediye etmesi sporcuları sevindirdi. Kulüplerine hediye edilen minibüse binen sporcular, direksiyona geçerek bu mutluluğu hep birlikte yaşadılar.


Hakkarigücü Spor Kulübü tarafından hazırlanan ve üzerinde iş adamı İsmet Ölmez'in isminin yazıldığı takım forması ve atkısını sporcular Özel Harekat Müdürü Şaban Bayar ile birlikte iş adamı Ölmez'e takdim ettiler.


Hakkarigücü Spor Kulübü Başkanı Kıymet Kurt ve Antrenör Cemile Timur, 13 yıldır sporla uğraştıklarını ve ilk defa kulübün bir araç sahibi olduğunu ifade ettiler. Kurt ve Timur, "Hayırsever iş adamı İsmet Ölmez, kulübümüze 16 kişilik bir minibüs hediye ederek desteklerinin süreceğini söyledi. 13 yıl sonra ilk defa kulübümüzün bir aracı oluyor. İş adamı Ölmez ve bize desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyoruz" dediler. - HAKKARİ

İsmet Ölmez, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:02 Kaynak: İHA
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