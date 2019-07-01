Son Dakika Haberleri: İş adamı önce karısını vurdu sonra intihar etti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İş adamı önce karısını vurdu sonra intihar etti

12 dakika önce

İş adamı önce karısını vurdu sonra intihar ettiİSTANBUL - İş adamı Turgay Cantaş Başakşehir'de yaşadıkları lüks villada önce karısını vurdu sonra intihar etti.

İş adamı önce karısını vurdu sonra intihar etti
İSTANBUL - İş adamı Turgay Cantaş Başakşehir'de yaşadıkları lüks villada önce karısını vurdu sonra intihar etti.
Olay, Başakşehir 1. Kısım Mahallesinde bulunan lüks bir villada sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, İş adamı Turgay Cantaş ve eşi Şükran Cantaş bilinmeyen bir sebepten tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine iş adamı Cantaş önce silahla eşini vurdu sonra intihar etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk yaptıkları incelemelerde Cantaş çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.
İş adamı önce karısını vurdu sonra intihar etti
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:36 Kaynak: İHA
polis, başakşehir, intihar, iş adamı, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Taksim'deki Onur Yürüyüşü'ne polis plastik mermiyle müdahale etti! (Özel) Şerit değiştirmek isterken, önce korkuluklara daha sonra duvara çarptı Ünlü iş adamı, karısını vurup intihar etti Ünlü doktora soruşturma: 12 kızı denek olarak kullandı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 10:48:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İş adamı önce karısını vurdu sonra intihar etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]