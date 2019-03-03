Son Dakika Haberleri: İş Adamı Orhan Abalıoğlu Hayatını Kaybetti

İş Adamı Orhan Abalıoğlu Hayatını Kaybetti

42 dakika önce

Denizlili iş adamı Orhan Abalıoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi Abalıoğlu Yem, Soya ve Tekstil Sanayi şirketinin 84 yaşındaki sahibi Orhan Abalıoğlu yaklaşık 2 aydır organ yetmezliği tedavisi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İş Adamı Orhan Abalıoğlu Hayatını Kaybetti, System.String[]
Denizlili iş adamı Orhan Abalıoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi


Abalıoğlu Yem, Soya ve Tekstil Sanayi şirketinin 84 yaşındaki sahibi Orhan Abalıoğlu yaklaşık 2 aydır organ yetmezliği tedavisi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Abalıoğlu'nun cenazesi yarın Müftü Ahmet Hulusi Efendi Cami'sinde kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'taki aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi.


Dört çocuk babası Abalıoğlu'nun kentte birçok yardım, bağış ve okul yaptırmasıyla tanınıyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 01:27 Kaynak: AA

Pamukkale Üniversitesi, Abalıoğlu Yem, Güncel
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