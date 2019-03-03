İş Adamı Orhan Abalıoğlu Hayatını Kaybetti
42 dakika önce
Denizlili iş adamı Orhan Abalıoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi Abalıoğlu Yem, Soya ve Tekstil Sanayi şirketinin 84 yaşındaki sahibi Orhan Abalıoğlu yaklaşık 2 aydır organ yetmezliği tedavisi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Denizlili iş adamı Orhan Abalıoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi Abalıoğlu Yem
, Soya ve Tekstil Sanayi şirketinin 84 yaşındaki sahibi Orhan Abalıoğlu yaklaşık 2 aydır organ yetmezliği tedavisi gördüğü Pamukkale Üniversitesi
Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Abalıoğlu'nun cenazesi yarın Müftü Ahmet Hulusi
Efendi Cami'sinde kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'taki aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi.
Dört çocuk babası Abalıoğlu'nun kentte birçok yardım, bağış ve okul yaptırmasıyla tanınıyordu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 01:27 Kaynak: AA
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