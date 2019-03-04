Son Dakika Haberleri: İş Adamı Orhan Abalıoğlu Toprağa Verildi

İş Adamı Orhan Abalıoğlu Toprağa Verildi

1 saat önce

Denizli'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden iş adamı Orhan Abalıoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

İş Adamı Orhan Abalıoğlu Toprağa Verildi, System.String[]
Denizli'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden iş adamı Orhan Abalıoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.


Hastalıklarından dolayı tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybeden 84 yaşındaki Abalıoğlu için Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.


Abalıoğlu'nun çocukları ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.


Cenaze törenine, Abalıoğlu'nun yakınları, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan ve Şahin Tin, CHP Denizli milletvekilleri Kazım Arslan ile Teoman Sancar, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ve çok sayıda vatandaş katıldı.


İl Müftüsü Mehmet Aşık'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Abalıoğlu'nun cenazesi Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:34 Kaynak: AA

Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Güncel
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