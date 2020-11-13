İş adamı otelinin kapısını evsizlere açtı - Son Dakika

İş adamı otelinin kapısını evsizlere açtı

13.11.2020 14:25

İş adamı otelinin kapısını evsizlere açtı İş adamı Taner Demir Durar: "Bende gençliğimde sokakta kaldım, nasıl olduğunu bilirim" Antalya'nın Manavgat ilçesinde iş adamı Taner Demir Durar, otelinin kapısını kış aylarında sokakta yaşayan evsizlere açtı.

İş adamı otelinin kapısını evsizlere açtı

İş adamı Taner Demir Durar: "Bende gençliğimde sokakta kaldım, nasıl olduğunu bilirim"

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde iş adamı Taner Demir Durar, otelinin kapısını kış aylarında sokakta yaşayan evsizlere açtı. Kendisinin de gençliğinde zor günler geçirdiğini, sokaklarda kaldığını belirten Durar, bu insanlara sıcak bir yuva ve AŞ vermesinin insanlık görevi olduğunu söyledi.

Manavgat'ta turizm sektöründe işletmeleri bulunan işadamı Taner Demir Durar (46), geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da havaların soğumaya başlaması nedeniyle otelinin kapısını sokakta yaşayan evsizlere açtı. Kendisinin de yıllar önce sokaklarda kaldığını ve o günleri hiçbir zaman unutmadığını söyleyen Taner Demir Durar, "Sokakta yaşamanın ne demek olduğunu benim kadar kimsenin bilmesi mümkün değil. Allaha çok şükür o günlerden bugünlere geldim. Geçmişimi inkar etmem. Kış aylarında sokakta yaşamak zorunda kalan, evi ve kimsesi olmayan vatandaşlarımızı otelimde ağırlamaktan, onların karınlarını doyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Onların duası bana yeter. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona nedeniyle birçok vatandaşımız zor durumda. İmkanı olan herkesi bu insanlara yardım etmeye sahip çıkmaya çağırıyorum" dedi.

Sosyal medyadan çağrıda bulundu

Taner Demir Durar'ın konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda" Çetin geçecek olan kış aylarında başını sokacak sıcak bir yuvası içecek bir tas çorbası olmayan kardeşlerimizi sınırsız ve ücretsiz otel ve yiyecek hizmeti vermekle baş tacı ediyoruz. Bildiklerinizi tarafımıza yönlendirmenizi rica ediyoruz" dedi.

İş adamı otelinin kapısını evsizlere açtı
İş adamı otelinin kapısını evsizlere açtı
İş adamı otelinin kapısını evsizlere açtı
İş adamı otelinin kapısını evsizlere açtı

Taner Demir, İş Adamı, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İş adamı otelinin kapısını evsizlere açtı - Son Dakika


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