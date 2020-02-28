İş adamı otomobilindeki bombalı düzeneği son anda fark etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İş adamı otomobilindeki bombalı düzeneği son anda fark etti - Son Dakika

İş adamı otomobilindeki bombalı düzeneği son anda fark etti

6 saat önce

Denizli'nin Çivril ilçesinde sabah uyandığında otomobilinin ön kısmında elektronik bir düzenek olduğunu fark eden iş adamı, polisi arayarak yardım istedi.

İş adamı otomobilindeki bombalı düzeneği son anda fark etti, System.String[]

Denizli'nin Çivril ilçesinde sabah uyandığında otomobilinin ön kısmında elektronik bir düzenek olduğunu fark eden iş adamı, polisi arayarak yardım istedi. Elektronik düzenek ihbar üzerine olay yerine gelen bomba imha uzmanları tarafından çıkarıldı.


Edinilen bilgilere göre, olay Çivril ilçesi İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Şehir dışından bir iş görüşmesi için ilçeye geldiği öğrenilen Ali İ. (47) isimli şahıs, sabah kaldığı otelin önüne park ettiği 34 CIM 062 plakalı otomobilinin ön kısmında lastiklerin olduğu kısımda kablolar ile birlikte elektronik bir düzenek olduğunu fark etti. Ali İ., ardından polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, bölgeye bomba imha uzmanı istedi. Bölgeye gelen bomba imha uzmanları araçtaki elektronik düzeneği çıkararak incelemeye aldı. Düzeneğin patlayıcı olup olmadığı konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.


Bulvar trafiğe kapatıldı


Bomba imha uzmanları araç üzerinde çalışma yaparken, bulvar araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Çevre esnafı da bölgeden uzaklaştırıldı.


Olayın ardından aracın sahibi Ali İ. ise ifadesi alınmak üzere Çivril Polis Merkezine götürüldü.


Polis tarafından başlatılan soruşturma ve inceleme çalışmaları devam ediyor. - DENİZLİ

Denizli, Çivril, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:01 Kaynak: İHA
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