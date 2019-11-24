Son Dakika Haberleri: İş adamı Özdağ'ın acı günü
Son Dakika Güncel İş adamı Özdağ'ın acı günü - Son Dakika

İş adamı Özdağ'ın acı günü

6 saat önce

Saray Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sami Özdağ'ın vefat eden annesi Semiha Özdağ, Karaman'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

İş adamı Özdağ'ın acı günü, System.String[]

Saray Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sami Özdağ'ın vefat eden annesi Semiha Özdağ, Karaman'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.


Dün 87 yaşında hayatını kaybeden Semiha Özdağ için Ahmet Yesevi Camisinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Özdağ ailesi ve yakınları ile AK Parti Mersin Milletvekili TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, MHP Karaman İl Başkanı Mahmut Ünüvar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Semiha Özdağ'ın cenazesi dualarla Hamidiye Mahallesindeki Şehir Mezarlığında defnedildi. - KARAMAN

Karaman, Saray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Düğün konvoyundan ateş açılarak yaralandı" denilen kız çocuğunu, yanlışlıkla babası vurmuş
İnce'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Saray'a gidenden genel başkan olmaz Gönderilen mektupta kimyasal madde çıktı: Zarfı açan kişi ve ailesi karantinaya alındı Irak'ta kolluk kuvvetleri protestoculara ateş açtı: 5 kişi yaşamını yitirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 22:15:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İş adamı Özdağ'ın acı günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]