İş adamı Özdağ'ın acı günü

Saray Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sami Özdağ'ın vefat eden annesi Semiha Özdağ, Karaman'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.



Dün 87 yaşında hayatını kaybeden Semiha Özdağ için Ahmet Yesevi Camisinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Özdağ ailesi ve yakınları ile AK Parti Mersin Milletvekili TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, MHP Karaman İl Başkanı Mahmut Ünüvar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Semiha Özdağ'ın cenazesi dualarla Hamidiye Mahallesindeki Şehir Mezarlığında defnedildi. - KARAMAN