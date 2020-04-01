Son Dakika › Güncel › İş adamı Rıza Güral'dan 5 bin aileye yardım eli - Son Dakika
İş adamı Rıza Güral'dan 5 bin aileye yardım eli
6 saat önce
Kütahyalı iş adamı Rıza Güral, 5 bin aileye teslim edilmek üzere 1 milyon TL tutarındaki alış veriş çekleri Kütahya Valiliği'ne teslim etti.
Kütahyalı iş adamı Rıza Güral, 5 bin aileye teslim edilmek üzere 1 milyon TL tutarındaki alış veriş çekleri Kütahya Valiliği'ne teslim etti.
Rıza Güral, yaptığı açıklamada, "Olağanüstü bir süreçten geçiyoruz.Bu süreç içinde millet olarak dayanışma içinde olmalıyız.Devletimizin yanında olmak ve destek vermek hepimizin görevidir. Biz 5 bin aileye 200 TL'lik alış veriş edebilmeleri amacıyla 1 milyon TL tutarında yardımda bulunuyoruz. Erzak çeklerini Kütahya Valiliği'ne teslim ettik" şeklinde konuştu.
Kütahya Valisi Ömer Toraman, sanayici-iş adamı Rıza Güral'ın örnek davranışına teşekkür etti. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 11:54 Kaynak: İHA
Son Dakika Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı Son Dakika: VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı İstanbul'da vatandaşlar, 1000 TL'lik sosyal yardım parasını almak için PTT'ye akın etti İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı