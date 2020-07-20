İş adamı Şahin Kırbıyık'a "Başarılı Girişimci" ödülü - Son Dakika

İş adamı Şahin Kırbıyık'a "Başarılı Girişimci" ödülü

33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nde ödüller sahiplerini buldu.

33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nde ödüller sahiplerini buldu. Düzenlenen ödül töreninde Kırbıyı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı başarılı iş adamı Şahin Kırbıyık da "Başarılı Girişimci İş Adamı" ödülünü aldı.

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Türkiye ve dünya genelinde tüketicilerin bilinçlenmesi ve ekonomideki değişimlerin takip edilmesi amacıyla Lob'in Turkey tarafından organize edilen 33. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleştirildi.


Düzenlenen ödül töreninde başarılı iş adamı Şahin Kırbıyık da ödül aldı. "Başarılı Girişimci İş Adamı" ödülü alan Kırbıyık, pandemi döneminin kendilerini etkilemediğini ifade ederek, "'Türkiye'de pandemi ekonomiyi ne kadar etkiledi' diye sorular sordular bana göre yani benim sektörümde pandemi bizi etkilemedi. Aslında daha da başarılı olduk. Şu anda dört fabrika ile hizmet veriyoruz. Yakında iki tane daha açacağız Allah nasip ederse" şeklinde konuştu.


"Avrupa bizden çok üstün değil, biz en iyisini yaparız"


Avrupa'nın Türkiye'den üstün olmadığını belirten iş adamı Şahin Kırbıyık, "Sanırım biraz ileriyi görüyoruz. Yatırımlarımızı da ileriye doğru yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın söylediği bir söz var: 'Sürekli yatırım.' Kazandığımız her kuruşu yatırıma yönlendiriyoruz. Biz çalışmaya devam edeceğiz. En iyisiyle Türk insanının yapması gerekenle en güzeliyle yapacağız. Burada akıllı yatırım derken düşüncelerimizi odaklayıp iyi şeyler yapmamız lazım. Üretken olmamız lazım, üretmemiz lazım. Ürettiğimiz şeyleri de iyi pazarlamamız lazım. Yani Avrupa bizden çok üstün değil. Biz en iyisini yaparız. Türk insanı çalışkandır, zekidir. Avrupa'da 8 saat var 7 saat var. Ben 12 saat, 14 saat çalışıyorum. Yani başarının sırrı biraz fazla çalışmaya yönelik" ifadelerini kullandı.


"Daha güzel şeyler yapabileceğimize de inanıyoruz"


Daha güzel çalışmalar yapabileceklerini ifade eden iş adamı Kırbıyık, "Sadece Cumhurbaşkanımıza, devletin her kademesine yatırım yaparken izin konusu çok zor geliyor. Mesela ihracat izinlerimiz var, talepler var. İhracata daha çok yönlenebiliriz. Evet uluslararası bir ödül aldım. Bize inanan, bizim yanımızda olan bayilerimize, çalışan arkadaşlarımız da hepsi ile bu ödülü hak ettiğimize inanıyoruz. ve daha güzel şeyler yapabileceğimize de inanıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 09:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İş adamı Şahin Kırbıyık'a 'Başarılı Girişimci' ödülü - Son Dakika
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