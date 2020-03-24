İş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti - Son Dakika

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İş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti
6 saat önce
Kayserili iş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti.
Kayserili iş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti.
80 yaşındaki iş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu, yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle bugün hayatını kaybetti. Şemsettinoğlu'nun cenazesi Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve yakınlarının katılımıyla Kayseri Şehir Mezarlığına defnedildi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:09 Kaynak: İHA
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