İş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti - Son Dakika

İş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti

6 saat önce

Kayserili iş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti.

İş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti, System.String[]

Kayserili iş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu hayatını kaybetti.


80 yaşındaki iş adamı Şemsettin Şemsettinoğlu, yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle bugün hayatını kaybetti. Şemsettinoğlu'nun cenazesi Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve yakınlarının katılımıyla Kayseri Şehir Mezarlığına defnedildi. - KAYSERİ

Şemsi Tebrizi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:09 Kaynak: İHA

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