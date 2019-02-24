İş Adamı Soylu'dan,elazığspor'a Destek
56 dakika önce
İş adamı Burak Soylu Elazığspor'un elektrik firmasına olan borcunun 50 Bin TL'lik bölümünü ödeyerek destek verdi.
İş adamı Burak Soylu Elazığspor
'un elektrik firmasına olan borcunun 50 Bin TL'lik bölümünü ödeyerek destek verdi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'da uzun bir süredir gündemi meşgul eden elektrik sorunu için bu kez de Har Holding Yönetim Kurulu Başkanı Av. Burak Soylu devreye girdi.Ligde sıkıntılı bir süreçten geçen ve gerek maddi gerekse de manevi desteğe ihtiyacı olan Bordo-Beyazlı ekibe yaşanabilecek yeni bir elektrik kesintisi öncesinde işadamı Soylu, firmaya 50 bin TL ödeme yaparak sıkıntının önüne geçti. Soylu, Bordo-Beyazlı ekibe transfer tahtasının açılmasında da destek sağlamıştı. - ELAZIĞ
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:17 Kaynak: İHA
İş Adamını Öldürüp Parasını Alan Anne-Oğul Böyle Kaçtı
2 yılda Bin 53 işletmeye 43,5 milyon TL Atık Su Cezası Kesildi
Vodafone Park'ta 1 Milyarlık Liralık Derbi
Galatasaray, Akhisarspor'u Konuk Edecek! İlk 11'ler Belli Oldu