Son Dakika Haberleri: İş Adamı Soylu'dan,elazığspor'a Destek

İş Adamı Soylu'dan,elazığspor'a Destek

56 dakika önce

İş adamı Burak Soylu Elazığspor'un elektrik firmasına olan borcunun 50 Bin TL'lik bölümünü ödeyerek destek verdi.

İş Adamı Soylu'dan,elazığspor'a Destek, System.String[]
İş adamı Burak Soylu Elazığspor'un elektrik firmasına olan borcunun 50 Bin TL'lik bölümünü ödeyerek destek verdi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'da uzun bir süredir gündemi meşgul eden elektrik sorunu için bu kez de Har Holding Yönetim Kurulu Başkanı Av. Burak Soylu devreye girdi.Ligde sıkıntılı bir süreçten geçen ve gerek maddi gerekse de manevi desteğe ihtiyacı olan Bordo-Beyazlı ekibe yaşanabilecek yeni bir elektrik kesintisi öncesinde işadamı Soylu, firmaya 50 bin TL ödeme yaparak sıkıntının önüne geçti. Soylu, Bordo-Beyazlı ekibe transfer tahtasının açılmasında da destek sağlamıştı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:17 Kaynak: İHA

Elazığspor, Spor
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