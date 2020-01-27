İş adamı Tahir Çelik'ten Elazığ'a büyük destek - Son Dakika
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İş adamı Tahir Çelik'ten Elazığ'a büyük destek

6 saat önce

Elazığ'daki deprem sonrası düzenlenen yardım programına katılan ünlü iş adamı Tahir Çelik, deprem bölgesine 500 bin TL yardımda bulunarak, kampanyaya destek verdi.

İş adamı Tahir Çelik'ten Elazığ'a büyük destek, System.String[]

Elazığ'daki deprem sonrası düzenlenen yardım programına katılan ünlü iş adamı Tahir Çelik, deprem bölgesine 500 bin TL yardımda bulunarak, kampanyaya destek verdi.


Elazığ merkezli 6,8'lik deprem ile sallanan Elazığ ve Malatya'da depremzedeler için düzenlenen televizyon programına katılan Çelikler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik, bölgedeki depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için 500 bin TL yardımda bulundu. Telefon bağlantısı ile canlı yayına katılan Çelik, "Bende Elazığlıyım, dünde ben deprem bölgesindeydim. Yapmış olduğunuz programdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Bir Elazığlı olarak Çelikler Holding adına bende 500 bin TL yardımda bulunmak istiyorum" dedi. - KÜTAHYA

Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:14 Kaynak: İHA
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