İş Adamı Ümit Bay'dan Yılbaşı Mesajı

İş adamı Ümit Bay, yeni yıl nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

İş adamı Ümit Bay, yeni yıl nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.



İş adamı Ümit Bay, yeni yıl mesajında, "Tarihi gelişmelere sahne olan 2018 yılının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir yılın heyecan ve umudu hepimizi kavramış ve kuşatmıştır. Yeni beklentileri, yeni umutları, iyimserliği beraberinde getiren yeni yılın, tüm insanlığa, ülkemize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Sevginin, kardeşliğin ve barışın daha da çoğaldığı bir yıl olması dileklerimle" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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