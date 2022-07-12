İş adamı Ünal Pala ve eşi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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İş adamı Ünal Pala ve eşi son yolculuğuna uğurlandı

12.07.2022 14:58
İş adamı Ünal Pala ve eşi son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürat teknesinin kayalıklara çarpması sonucu hayatını kaybeden iş adamı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala'nın cenazeleri defnedildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürat teknesinin kayalıklara çarpması sonucu hayatını kaybeden iş adamı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala'nın cenazeleri defnedildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Torba mahallesinde sürat teknesinin kayalıklara çarpması sonucu hayatını kaybeden iş adamı Ünal Pala ve eşi Evrim Pala'nın cenazesi, bugün memleketi olan Ankara'nın Kazan ilçesindeki İymir Köyü'nde defnedildi. Sürat teknesiyle yatlarına dönen iş adamı Ünal Pala (52), eşi Evrim Pala (47) ve 12 yaşındaki kızları Mina Pala, denizde ilerlerken kıyıya yakın bir bölgede süratli bir şekilde tekneyle kayalıklara çarpmıştı. Kazada Ünal Pala ve eşi Evrim Pala hayatını kaybetmiş, 12 yaşındaki kızları ise denize düşerek hafif şekilde yaralanmıştı. Cenaze törenine kızları Asmin Pala ve kazada yaralanan Mina Pala'nın yanı sıra Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, birçok iş adamı, arkadaşları ve hemşehrileri katıldı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ankara, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İş adamı Ünal Pala ve eşi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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