Üye Girişi
İŞ ADAMI YAŞAR AKTÜRK'ÜN EŞİ ALEV AKTÜRK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

İŞ ADAMI YAŞAR AKTÜRK'ÜN EŞİ ALEV AKTÜRK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

19.02.2022 15:36
İŞ ADAMI YAŞAR AKTÜRK'ÜN EŞİ ALEV AKTÜRK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

"BERBER Yaşar" olarak tanınan iş adamı Yaşar Aktürk'ün eşi Alev Aktürk İstanbul'da toprağa verildi.

"BERBER Yaşar" olarak tanınan iş adamı Yaşar Aktürk'ün eşi Alev Aktürk İstanbul'da toprağa verildi.

3 senedir kanser tedavisi gören Alev Aktürk 74 yaşında yaşamını yitirdi. Alev Aktürk'ün cenazesine çok sayıda işadamı, sevenleri ve yakınları katıldı. Alev Aktürk'ün naaşı omuzlarda taşınarak Levent Afet Yolal Camii'ne getirildi. Taziyeleri Yaşar Aktürk ve yakınları kabul etti. Öğle namazı vaktinde kılınan cenaze namazının ardından, Aktürk'ün naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilmek üzere götürüldü.

'48 SENE İÇERİSİNDE BİR GÜN KAVGAMIZ OLMAMIŞTIR"

Yaşar Aktürk, 'Gelen herkesin ayağına sağlık, her yerden geldiler. Allah rahmet eylesin 48 senelik eşimdi. Tedavi süreci rahat geçti, ben evi hastaneye çevirmiştim. Ağrı, sancı çektirmedik, 'ah' dedirttirmedik. Biz helalleştik, ruhunu teslim etti mübarek ayda. 48 sene içerisinde bir gün kavgamız olmamıştır" dedi.

İŞ ADAMI YAŞAR AKTÜRK'ÜN EŞİ ALEV AKTÜRK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
İŞ ADAMI YAŞAR AKTÜRK'ÜN EŞİ ALEV AKTÜRK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
İŞ ADAMI YAŞAR AKTÜRK'ÜN EŞİ ALEV AKTÜRK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
İŞ ADAMI YAŞAR AKTÜRK'ÜN EŞİ ALEV AKTÜRK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

YORUMLAR
500
Çankırı'da otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı Çankırı'da otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı İŞ ADAMI YAŞAR AKTÜRK'ÜN EŞİ ALEV AKTÜRK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI İŞ ADAMI YAŞAR AKTÜRK'ÜN EŞİ ALEV AKTÜRK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Yaşar Aktürk'ün eşi son yolculuğuna uğurlandı Yaşar Aktürk'ün eşi son yolculuğuna uğurlandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İstanbul, İş Adamı, Kanser, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İŞ ADAMI YAŞAR AKTÜRK'ÜN EŞİ ALEV AKTÜRK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:37 Resmi Gazete'de yayımlandı: Binalarda yenilenebilir enerji kaynakları kullanma zorunluluğu 1 Ocak 2023'te başlıyor!
15:35 ABD Başkan Yardımcısı Harris: Ukrayna'nın işgali halinde Rusya'ya büyük ve eşi görülmemiş ekonomik bedel ödeteceğiz
15:29 Gerilim artıyor! Putin'in denetiminde gerçekleşen nükleer tatbikat başladı!
15:24 Süper Lig'de tarihi gün! Teknik direktör Adem Büyük, Antalyaspor maçında kendini oyuna aldı
15:22 Günlerdir her yerde aranıyordu! Ünlü oyuncu ölü bulundu, eşi yıkıldı
15:03 Beylikdüzü'nde yabancı uyruklu kadın 3 yaşındaki oğlunu öldürdü
15:02 "Şöhret için soyunurum" sözü bu kez ev satmak için kullanıldı: Evlerini satmak için çırılçıplak poz verdiler
14:50 Migros işçilerinin yaptığı eylemin simgesi oldu: Gülabi Aksu'nun gözyaşları!
14:47 Saran Group, Süper Lig TV için ne önerdi? İşte o detaylar
14:46 Aygün Aydın'dan süper mini pozlar!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 15:48:14. #1.12#
SON DAKİKA: İŞ ADAMI YAŞAR AKTÜRK'ÜN EŞİ ALEV AKTÜRK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement